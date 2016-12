¿Cuales son las amenazas de los niños en internet?

Con la llegada de las vacaciones los niños disponen gran cantidad de tiempo libre que ocupan con actividades relacionadas con la tecnología. Según la última encuesta realizada por el Ministerio de las TIC sobre el uso de las nuevas tecnologías Colombia, el 72% de los colombianos no están familiarizados con términos como ciberdependencia, ciberacoso, grooming y sexting.

Acorde a esto, Maximiliano Cantis, gerente de la empresa de tecnología ESET para latinoamérica, sostiene que el desconocimiento de los padres y la falta de acompañamiento de los menores al usar internet los hacen presa fácil para los ciberdelincuentes.

Así mismo, el Centro Cibernético Policial, ha registrado este año 218 denuncias de casos relacionados a estas amenazas informáticas, siendo el sexting y el cyberbulling las casos más notificados y Bogotá la ciudad más afectada.

Las edades más comunes en las que se presentan estas modalidades de ataque son entre los 11 y 15 años, normalmente dentro de la población estudiantil.

Dentro de las principales recomendaciones para padres que acercan los expertos de ESET, se encuentran:· Aprender sobre seguridad para poder educar a los hijos. Esto también incluye la ciberseguridad. Si bien hay que acompañarlos en sus primeras interacciones también hay que enseñarles a protegerse para los momentos en que los padres no estén presentes. Es una buena idea inculcarles un sentido de precaución, haciendo las restricciones necesarias y explicándoles la razón de las mismas, de manera que entiendan los riesgos que existen en Internet.

· Dejar en claro que las personas con las que se reúnen y hablan online no siempre son quienes dicen ser. En Internet es muy fácil pretender ser alguien que no se es. En las redes sociales, por ejemplo, a menudo no hay controles de identidad y muchas veces solo basta con que la persona se registre usando información falsa. Es primordial prevenir el daño, y alertar a los menores sobre la posibilidad de que este tipo de situaciones sucedan y extraños intenten engañarlos para contactarse con ellos.

· Hablar sobre las redes sociales y la privacidad. Es esencial mantener “activas” las conversaciones sobre las redes sociales tanto para conocer cómo las utilizan (con quién conversa, sobre qué temas, etc.) así como para abordar los peligros asociados, tales como el grooming o cyberbulliyng. Es importante explicarles por qué compartir la información personal debe limitarse en las redes sociales, ya que estos datos se pueden copiar fácilmente y seguir compartiéndose, incluso después de que el usuario eliminó el post original.

· Asegurarse de que todos los dispositivos móviles estén seguros y protegidos. Existen aplicaciones como ESET control parental, que ayudan a supervisar la actividad online de los más chicos. Esta tecnología les permite a los mayores proteger a sus hijos mientras utilizan smartphones y tabletas, al mismo tiempo que los ayuda a controlar la factura telefónica impidiendo las compras integradas en aplicaciones móviles. La misma puede adaptarse a cada tipo de familia: los padres pueden, por ejemplo, modificar la configuración según la edad de cada hijo.

Además, junto a los hijos pueden ponerse de acuerdo en la configuración más apropiada para ellos.

Esto no solo los hace más responsables sino que también les permite sentirse más cómodo con las libertades que se le dan.

“Si un hijo sabe más que los padres acerca de la tecnología, eso no significa que también sepa más sobre seguridad personal. Los niños y los adolescentes suelen ser bastante indiferentes acerca de los riesgos de la tecnología, ya que crecieron con ella. Sin embargo, no tienen la experiencia de vida que tienen los padres”, mencionó David Harley, Senior Research Fellow de ESET.