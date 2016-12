Colombia iniciará conversaciones con la Otan para un acuerdo de cooperación

El presidente Juan Manuel Santos, acompañado del su esposa María Clemencia, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, la ministra de Vivienda Elsa Noguera, entre otros altos funcionarios del Gobierno, visitaron el fuerte militar de Tolemaida para presentar un saludo de Navidad a las tropas.

Desde allí anunció que Colombia fue aceptada para iniciar conversaciones con la Otan para un acuerdo de cooperación. Según el mandatario la noticia le fue confirmada en su reciente gira por Europa.

“En mi último viaje a Europa pasé por Bruselas, la capital de la Unión Europea, sede la Ottan, allí fuimos a firmar la creación de un fondo fiduciario que la Unión Europea ha creado para ayudar a financiar el posconflicto”, dijo Santos.

“Al mismo tiempo nuestro embajador ante la UE, me entregó una carta que me llenó de alegría y satisfacción porque este objetivo lo teníamos desde que yo era ministro de Defensa, radicamos la solicitud hace cerca de 9 años, para hacer un convenio de cooperación, que es la máxima instancia que tiene la Ottan con países que no son miembros, para colaborar mutuamente, y me entregaron la carta que dice que Colombia ha sido aceptada para iniciar las conversaciones para esa cooperación”, dijo Santos.

Según el mandatario, este es un reconocimiento al trabajo de los soldados y policías de la Patria que ya están en los estándares más altos del mundo entero.