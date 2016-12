Un alto funcionario de gobierno Uribe fue quien recibió $6,5 millones de soborno de Odebrecht: Presidencia

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, reveló detalles de los avances en las investigaciones que se adelantan por el caso de corrupción de la firma Odebrecht y los funcionarios implicados en este caso.

Desde la Casa de Nariño afirmó que frente a los sobornos de esta firma en Colombia, "el Gobierno Nacional ha conocido que la persona que recibió 6.5 millones de dólares, en desarrollo de una conducta criminal, que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario de la administración del gobierno Uribe".

La presidencia se abstuvo de revelar el nombre de dicho funcionario, según Casa de Nariño, para no afectar el proceso Investigativo que adelanta el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fiscalía colombiana.

Han pedido desde la Presidencia que los responsables asuman las consecuencias de participar de actos de corrupción, y que no se escuden en el "sofisma" de la "persecución política".

"Esperamos que los involucrados en cualquier episodio de corrupción le den la cara al país y a la justicia, y no recurran al sofisma de distracción de la persecución política para evadir las consecuencias de sus conductas", manifestó Enciso.

Asimismo pidieron a la justicia colombiana la mayor contundencia en contra de cualquier funcionario que "hubiese consentido, facilitado o encubierto actos de corrupción".

Santos se reunió con presidente de Odebrecht en Panamá cuando no había sospechas de corrupción

El secretario de Transparencia, Camilo Enciso, además aclaró las circunstancias en las que se dio un encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, luego de los señalamientos "tendenciosos", del senador Uribe.

El encuentro se dio el 9 de abril de 2015 en el marco de la Cumbre de las Américas, donde el mandatario incluyó en su agenda encuentros con varios empresarios.

En la reunión participaron la canciller, María Ángela Holguín; la ministra de Comercio del momento, Cecilia Álvarez; la directora de Procolombia, María Claudia Lacouture y la secretaria privada del presidente, María Lorena Gutiérrez, entre otros funcionarios.

"En ese momento no existía ninguna sospecha de que Marcello Odebrecht o su compañía hubiesen participado en actos de corrupción en Colombia u otros países", aclaró Enciso.

Marcelo Odebrecht había sido invitado a Panamá para participar como panelista en un Foro Económico del Banco Interamericano de Desarrollo, al que también asistieron como conferencistas personajes de la talla de Mark Zuckerberg (Chairman and CEO, Facebook), Carlos Slim (Presidente, Fundación Carlos Slim), W. James McNerney Jr. (CEO, The Boeing Company), Muhtar Kent (CEO, The Coca Cola Company), Eulogio del Pino (Presidente, PDVSA), y el colombiano, Luis Carlos Sarmiento (CEO, Grupo Aval).