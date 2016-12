Fiscal que cambiaba libertades por sexo quedó libre

Mario de Jesús Bustamente, fiscal en el municipio de Tarazá, fue capturado junto a un defensor público y el coordinador de la casa de justicia en el mismo municipio, porque el primero de ellos le ofreció a un menor de edad, detenido, que si quería recobrar la libertad debía practicarle sexo oral.

La Fiscalía presentó la denuncia del menor, de sus familiares y hasta un video donde aparece el fiscal mientras hace su exigencia sexual, todas las pruebas necesarias para mantenerlo detenido, pero ocurrió lo contrario, un juez en la tarde de este viernes lo dejó en libertad.

El argumento, que ni el fiscal abusador, ni el defensor o el coordinador de la casa de justicia, cómplices del caso, representan un peligro para la sociedad, que no afectarán el proceso y que no saldrán del país.

La única restricción que impuso el juez al fiscal abusador, es que no se vuelva a comunicar con el menor que fue objeto de las exigencias sexuales, pero no tuvo en cuenta que la familia del niño fue hostigada para recibir dinero a cambio de no denunciar.