Berlín celebra un concierto en memoria de las víctimas del atentado

Unas mil personas acudieron hoy en la puerta de Brandeburgo de Berlín a un concierto en homenaje a las víctimas del atentado del lunes en un mercadillo navideño, en el que murieron doce personas y otras 50 resultaron heridas.

Los organizadores habían previsto que participasen unas 10.000 personas en el concierto, de unas tres horas de duración, lejos del número real de espectadores que finalmente acudieron al acto, según los cálculos de varios medios alemanes.

"No queremos que nos arrebaten la amistad, la solidaridad y el amor a la vida", aseguró el organizador, Rainer Wohltat, antes del concierto.

El acto, bajo el lema "Berlín juntos", arrancó con el conocido himno "We are the World" y congregó a varios conocidos artistas del panorama musical alemán, como Max Giesinger, Elen, Triple L y Valerio Lombardo.

El concierto se celebró entre fuertes medidas de seguridad, con controles de bolsos en las entradas y grandes bloques de hormigón para impedir la entrada de camiones, y transcurrió sin incidentes.

Este lunes un vehículo pesado, presuntamente conducido por el tunecino Anis Amri, irrumpió en el concurrido mercadillo navideño de la Breitscheidplatz y provocó el mayor atentado islamista perpetrado hasta la fecha en Alemania.

El principal sospechoso fue abatido hoy por la policía italiana en Milán, cuando abrió fuego contra unos agentes después de que le pidiesen que se identificara.