Nuevo procurador indagará a fiscal de Florida por donación de Trump a campaña

El gobernador de Florida (EE.UU.), Rick Scott, asignó hoy a un nuevo procurador para investigar a la fiscal del estado, la republicana Pam Bondi, por la contribución que recibió en 2013 del magnate inmobiliario Donald Trump, ahora presidente electo del país.

Bondi ha sido reprochada por recibir de Trump una donación de 25.000 dólares para su reelección en momentos en que el empresario enfrentaba quejas de irregularidades en una universidad de su propiedad, denuncias que la oficina de la fiscal de Florida decidió no investigar.

El republicano Scott asignó al fiscal estatal Stephen Russell para que se haga cargo de la investigación en reemplazo de Mark Ober, quien había pedido ser relevado de la investigación debido a que Bondi trabajó para él en el pasado.

En noviembre pasado, Trump aceptó pagar 25 millones de dólares como parte de un acuerdo alcanzado en torno a la demanda colectiva por fraude entablada contra su extinta universidad.

La campaña de Trump señaló en su momento que la Fundación Trump, sin ánimo de lucro, cometió un error de oficina al dar el dinero a And Justice for All, el comité político de la republicana Bondi.

Se prevé que Bondi, quien forma parte del equipo de transición de Trump, también integre la nueva administración que comienza el próximo 20 de enero, cuando el republicano tomará posesión de la Presidencia.