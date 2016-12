Una niña en EE.UU. reporta un robo oculta en su armario y ayuda a la captura

Escondida en el armario de su habitación, una niña hispana de 11 años reportó a la Policía en EE.UU. el asalto a su casa por parte de tres ladrones, que horas después fueron capturados en Meadow Woods, en el centro de Florida.

Con sorprendente tranquilidad, Ashley Bermúdez llamó este martes a la Policía cuando detectó que un carro desconocido se estacionaba en el antejardín de su casa, informaron hoy medios locales.

"Estaba tratando de estar muy quieta mientras estaba en el armario para que no me oyeran", contó la niña al canal local de noticias ABC.

"Hola, por favor, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda. Están invadiendo mi casa, por favor vengan muy rápido", dijo Ashley a la Policía de Meadow Woods, al sur de Orlando.

Los sospechosos entraron luego en el dormitorio donde Ashley se escondía, en el segundo piso, y derribaron una puerta, según la policía.

"Oh no, por favor, por favor, no voy a decir nada, se lo prometo", se puede escuchar decir a Ashley en la grabación de la llamada a la Policía.

Las autoridades dicen que los sospechosos huyeron de la casa después de ver a Ashley, quien estaba sola en la vivienda, y que más tarde se estrellaron contra un camión a pocos kilómetros del lugar del asalto.

Según la Policía, los ladrones se llevaron pertenencias y enseres por unos 13.000 dólares, incluidos los regalos de Navidad.

La oficina del alguacil del condado Orange anunció que va a condecorar a la menor por su "valentía" y ayuda en la captura de los tres ladrones, de 14, 16 y 18 años, que fueron "descritos de forma increíblemente precisa" por ella.

Entre tanto, la operadora de la Policía, Michele Fernández, dijo que Ashley "hizo un gran trabajo. Con 11 años hizo un trabajo mejor que cualquier adulto".

La menor, que luego conoció en persona a la operadora, dijo que ella le había salvado la vida.