[Fotos] Angelica Kenova, la “Barbie Rusa” asegura no haber pasado por el quirófano

Angelica Kenova, nació en Kúrgan Rusia, tiene 28 años y nunca ha tenido un novio, pues sus padres. Natalia y Evegniy, la han controlado todo desde muy pequeña.

Su padres le dicen que ropa usar, que debe comer y le controlan los días que debe ir al gym, la modelo en una entrevista para la revista Daily Mail en 2015, mencionó que si ella quiere tener una cita con un chico debe reservar una mesa para tres ya que su madre siempre la acompaña. Por este motivo nunca ha tenido novio.

Además, la Barbie comentó de cómo ha sido su vida y el control de sus padres "creciendo, mis padres me criaron como una princesa y nunca me dejaron salir, salir con chicos o tener las experiencias adultas habituales" y concluyó "como resultado, no soy apto para la vida real - soy como una muñeca viva."

Concluyendo la entrevista la rusa dijo que uno de sus sueños es convertirse en una Playboy Playmate y aseguró que es completamente natural, ni una sola cirugía, todo lo ha desarrollado con las fuertes rutinas de ejercicio.