Sigue sin acuerdo el incremento al salario mínimo para el 2017

Solo hasta la próxima semana se conocerá si hay acuerdo para el incremento del salario mínimo para el 2017, que devengan cerca de 2 millones de colombianos en el país.

A pesar de que los empresarios incrementaron su propuesta del 6.5 por ciento al 6.7 por ciento que significa $46.123 pesos, no se logró concertar en la sexta reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y laborales que se cumplió este jueves.

Al respecto el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, manifestó “nosotros después de haber conversado con los otros gremios, con Asobancaria, Acopi, Fenalco y la SAC, decidimos hacer un incremento en la oferta del 6.7 por ciento, porque consideramos que de alguna forma se puede reflejar en lo que tendrían que pagar los trabajadores por la vía del IVA, y también lo que ha venido pasando con la reforma tributaria”.

Por su parte el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, afirmó que la nueva oferta la hicieron luego de analizar que este año la inflación no va ser más de 5.5% y que el otro año va tener una tendencia a la baja.

Aclaró, que esa esa cifra para algunos gremios es definitiva en la negociación este año del alza al salario mínimo.

Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Luis Alejandro Pedraza, siguen las centrales obreras exigiendo la negociación, pero aún el Gobierno no define una propuesta que permita iniciar la negociación.

Por su parte el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT. Julio Roberto Gómez, dijo que se habían quedado esperando la propuesta económica del Gobierno que era el compromiso que se había asumido desde la reunión anterior.

“La propuesta del sector empresarial del 6.7 %, no la descalificamos pero está a un muy lejos de que lo que pretende el movimiento sindical. Nosotros no nos movemos del 14 %, hasta que el equipo económico del Gobierno no presente una propuesta”, afirmó Gómez.

Al término del encuentro la ministra del Trabajo, Clara López, anunció “durante la última semana de diciembre, tendremos una nueva reunión. La fecha exacta, la estaremos anunciando próximamente”.

Señaló que se espera también que se destrabe la negociación entre empresarios y trabajadores, porque esta es una concertación y no un procedimiento en el cual el Gobierno llega con su cifra para imponerla.

“Nosotros vimos un avance en esta reunión, “yo creo que no se puede subestimar el hecho de el sector empresarial modificara su propuesta, es algo que nos alienta a pensar que vamos a llegar una concertación”, concluyo la ministra del Trabajo Clara López.