Los mejores libros que leímos en BBC Mundo en 2016

Desde las novelas de la enigmática Elena Ferrante hasta las hazañas del ciclismo colombiano en los últimos 60 años, estos son los libros del año de BBC Mundo.

Llega fin de año y con él, la hora de los recuerdos y recuentos.

Lo que sigue es una lista de los libros que más nos gustaron a los periodistas y editores de BBC Mundo.

El orden es aleatorio e incluye obras de ficción, crónicas y literatura científica, que no fueron necesariamente publicadas en 2016 pero sí estuvieron entre nuestras lecturas favoritas de los últimos 12 meses.

¿Los leíste? ¿Te gustaron? ¿Cuáles agregarías tú?

Las novelas napolitanas (Elena Ferrante, 2011-2015)

Las novelas napolitanas de Elena Ferrante son cuatro: La amiga estupenda, 2011; Un mal nombre, 2013; Las deudas del cuerpo, 2014; y La niña perdida, de 2015.

Leire Ventas: "A la adolescente Elena Greco le repugna Donato Sarratore, un empleado ferroviario con aires de poeta. Pero cuando el hombre se mete furtivo en su cama y la toca entre las piernas no sólo siente rechazo, también un placer inconfesable. Tan inconfesable como la competitividad con la que vive su eterna amistad con Lila, el poco afecto que siente por su madre o la carga que le supone serlo ella misma.

Desde la voz de sus protagonistas, Elena Ferrante escribe con esa sinceridad y con esa valentía sobre la condición femenina , mientras repasa la historia sociocultural italiana desde la segunda mitad del siglo XX hasta el 2000, con su pobreza, su violencia, su machismo, el crimen organizado, el declive de la industria y el auge de la tecnología.

Las novelas napolitanas de Elena Ferrante son cuatro — L'amica geniale (La amiga estupenda), 2011; Storia del nuovo cognome (Un mal nombre), 2013; Storia di chi fugge e di chi resta (Las deudas del cuerpo), 2014; y Storia della bambina perduta (La niña perdida), 2015 — pero se leen como una sola, compulsivamente. Te dan ganas de llamar al trabajo y decir que estás enferma y que no vas, sólo para sumergirte en ellas".

La pequeña comunista que no sonreía nunca (Lola Lafón, 2015)

AP

El final de la rutina de Nadia Comăneci en las barras asimétricas, con la que obtuvo el primer 10 en la historia de los Juegos Olímpicos.

Carolina Robino : "Este libro que tiene como protagonista a la famosísima gimnasta rumana Nadia Comăneci narra mucho más que la historia de su vida, de por sí fascinante. Es también una reflexión sobre los límites del cuerpo humano, la pasión, el triunfo, la relación de los atletas con sus entrenadores, la Rumania de Ceausescu y el comunismo contrastado con el capitalismo como dos extremos del mismo mal .

Es entretenido, conmovedor, sorprendente, instructivo. Tanto me gustó que después de leerlo lo llevaba en la cartera y le hacía propaganda por doquier".

Reyes de las montañas (Matt Rendell, 2016)

Getty Images

Rendell cuenta la historia de las grandes figuras del ciclismo colombiano.

Hernando Álvarez: "Soy un enfermo, obsesivo y apasionado del ciclismo colombiano. Y siempre quise leer este libro, que inicialmente se publicó en inglés y se convirtió en un objeto de colección difícil de conseguir y por el que cobran ahora alrededor de 50 dólares por su edición de bolsillo. Desde este año está disponible en español y es maravilloso (y no tan costoso).

No sólo narra las grandes hazañas del ciclismo colombiano sino que también da un paseo muy bien documentado por los últimos 60 años de la convulsionada historia de Colombia ".

Chance: la ciencia y los secretos de la suerte, el azar y la probabilidad (New Scientist, 2015)

AFP

El estallido de diciembre de 2001 en Argentina (aquí, una imagen de Plaza de Mayo) es el punto de partida de la novela de Eduardo Sacheri.

Max Seitz: "Este libro de divulgación editado por la revista New Scientist , en el que contribuyen grandes científicos, me pareció fascinante porque nos muestra cómo el azar estuvo y está presente en casi todo : la creación del Universo, la evolución de la naturaleza y del ser humano, los genes con los que nacemos, las circunstancias de nuestra muerte, y cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos por la noche.

Y es paradojal que encontré este libro por casualidad, mientras buscaba sin buscar en una librería de Londres".

La noche de la Usina (Eduardo Sacheri, 2016)

AFP

Eduardo Sacheri se quedó con el premio Alfaguara de novela por "La noche de la Usina"

Valeria Perasso: "Transcurre en una Argentina marcada por el estallido económico de diciembre de 2001 (parece increíble que ya hayan pasado 15 años desde entonces) y el "corralito" que siguió, como se llamó a las restricciones impuestas al retiro de dinero en efectivo. D e la noche a la mañana, muchos argentinos vieron desaparecer sus ahorros de toda una vida.

Pero el libro de Sacheri, que le valió al autor un premio Alfaguara, no tiene pretensiones históricas, estrictamente hablando: es una novela atrapante del deseo de justicia por mano propia de un grupo de ocho amigos tan queribles como desesperados. Los personajes harán de todo para recuperar el dinero que han perdido por una estafa y el plan que urden - endeble, torpe, de a ratos desopilante - me atrapó de tal manera que me hizo leer el texto en dos sentadas.

"La noche..." es una postal de los pueblos de la provincia de Buenos Aires y de unos tipos simples que sólo quieren reparar un agravio que truncó sus sueños. En eso, claro, la novela se vuelve una metáfora histórica de un país entero."

Arenas movedizas (Henning Mankell, 2015)

Getty Images

"Arenas movedizas" es un libro que recrea las vivencias del escritor sueco Henning Mankell en su lucha contra el cáncer.

Matías Zibell: "Este libro relata la lucha contra el cáncer de uno de mis autores preferidos y pone la muerte - y por consiguiente , la vida- en una perspectiva tan dolorosa como bella.

Y no he dejado de pensar en la muerte y en qué clase de vida llevo desde que lo leí. Y no me he podido sacar la culpa de haber leído la lucha de un hombre que admiraba sabiendo de antemano que él había perdido ese combate".

De dónde venimos los cholos (Marco Avilés, 2016)

Marco Avilés

Avilés es el autor de "De dónde venimos los cholos", uno de los libros más vendidos en la última Feria del Libro de Lima.

Pierina Pighi : "Me gustó porque es original en el enfoque de la "choledad". Muestra lados de Perú que la mayoría de peruanos no conoce. Pese a que la mayoría somos mestizos, mucha gente ha querido negar su origen.

Es la primera vez que un libro sobre este tema tiene tanta acogida. No es el único factor, pero en parte ha tenido el efecto de que mucha gente se anime a decir ''soy cholo'' con orgullo , y eso antes no sucedía".

Siete casas vacías (Samantha Schweblin, 2015)

Alejandro Millán: "Una serie de relatos cortos sobre asuntos totalmente delirantes, irreales, pero que parece que los estuviéramos leyendo en el periódico. Esta escritora argentina explora temas como el olvido, la vejez y la locura en ambientes confusos y casi oníricos, pero gracias a una claridad narrativa logra cautivar a quien la lee.

Lo más importante es que este libro le vuelve a dar brillo al relato corto, un género que tuvo su época de oro en América Latina con Cortázar, Borges y Ribeyro , entre otros, y que ha quedado relegado por el gusto - más rentable para las editoriales- por las novelas".

Di su nombre (Francisco Goldman, 2012)

Getty Images

Francisco Goldman ha escrito sobre su tragedia personal.

Beatriz Díez: "Es un relato sincero, en primera persona, a veces desolador, otras hasta divertido, de la pérdida de un amor. Es una historia real, además. La mujer del escritor, bastante más joven que él, murió en un accidente en el mar, haciendo bodysurfing , y él fue testigo directo.

Goldman no ahorra palabras para expresar su rabia y tristeza, al tiempo que va entrelazando la historia de ella, de su familia y de cómo se conocieron con las sensaciones de ahora vivir sin ella. Va y viene en el tiempo y te hace sentir parte de la historia".

La conquista de los incas (John Hemming, 2000)

Getty Images

La primera edición de este libro es de 1982. Esta nueva edición ha sido revisada y puesta al día por John Hemming para incluir los últimos descubrimientos arqueológicos.

Paula Molina : "Lo leí camino a Machu Picchu, en el tren que sigue el río Urubamba. Aquí están las historias de los hombres y mujeres del imperio andino y los españoles que les arrebataron todo.

Es una crónica de infamias y de resistencia, de valor y cobardías. Pero tiene además la voz de quienes, entre los conquistadores, pidieron piedad y justicia e intentaron buscar su mejor acomodo con los recién llegados.

El solemne primer encuentro entre Atahualpa (el inca a quien no se podía mirar a los ojos) y los españoles (representados por un sacerdote que salió corriendo en busca de Francisco Pizarro) es dramático y patético al mismo tiempo. Aquí se entiende el origen de tantas leyendas sobre ciudades perdidas en los Andes y por qué un imperio tan sofisticado estaba condenado a colapsar al galope de los soldados europeos".

Un beso de Dick (Fernando Molano Vargas, 1992)

Natalia Pianzola: "Hacía mucho tiempo que no leía un texto con la emoción adolescente que provoca "Un beso de Dick". Este libro de culto - cuyo autor murió a causa del VIH/Sida en 1998- narra en forma de monólogo la historia del enamoramiento de dos muchachos colombianos en los años 90. Y es un hermoso retrato del descubrimiento del amor, del amor carnal, del amor a la literatura. Lo mejor son los diálogos, increíblemente frescos, terrenales y poéticos".