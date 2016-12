La trágica muerte de Lisa Marie Naegle, la exestrella del reality show "Bridalplasty" asesinada en Los Ángeles

Lisa Marie Naegle compitió en la edición 2010 del reality show "Bridalplasty" del canal E!, pero terminó cuarta.

Hace 6 años, Lisa Marie Naegle participó del reality show Bridalplasty : los concursantes buscaban conseguir la boda de sus sueños y una cirugía plástica.

Esta semana, Neagle volvió a ser noticia primero por su desaparición el domingo y, este martes de noche, por la confirmación de su trágico final .

La policía de Los Ángeles encontró lo que se presume es el cuerpo sin vida de la enfermera de 36 años enterrado en el fondo de una casa en Lennox, un suburbio de Los Ángeles.

Naegle fue golpeada siete veces en la cabeza con un martillo en la madrugada del domingo, informó el sitio de noticias de farándula TMZ citando fuentes de la investigación.

AP

El principal sospechoso es el dueño de la casa, Jackie Jerome Rogers, un estudiante de enfermería de 34 años.

Sin embargo, horas antes, Rogers había negado todo a la familia de Naegle , que la buscaba desesperadamente.

Desaparecida

El sábado, Naegle fue a una fiesta de cumpleaños en un restaurante en Torrance, otro suburbio de Los Ángeles.

Según declaró el esposo de Naegle, Derek Harryman, sobre las 2:45 de la madrugada del domingo (10: 45 GMT) le escribió un mensaje para ver en qué andaba.

"Uno o dos minutos después, me llamó", dijo al diario local The Daily Breeze . "Sonaba muy, muy borracha. Me dijo: 'Compro algo de comer y voy para casa'".

Pero nunca llegó .

La investigación paralela

El domingo de mañana, Harryman y la hermana de Naegle, Danielle Naegle-Kaimona, denunciaron la desaparición de la enfermera . Además, recurrieron a las redes sociales pidiendo ayuda para encontrarla.

Derek Harryman

El esposo de Naegle, Derek Harryman, habló con ella sobre las 2:45 horas locales.

En el perfil de Facebook creado para buscar a Naegle publicaron una captura de pantalla del video de una cámara de vigilancia donde, según la familia, se la ve yéndose del bar con el sospechoso en su auto .

Tras conseguir estas y otras imágenes que los mostraban juntos, familiares de Naegle contactaron a Rogers.

Naegle-Kaimona contó al canal de televisión local KABC-TV : "Mientras hablaba con nosotros y nos contaba la historia, dijo varias veces que ella no fue a su casa, que no la llevó para ahí".

Sin embargo, agregó, cuando le dijeron que tenían filmaciones de cámaras de seguridad donde se la veía subiendo a su auto, Rogers cambió la historia .

Entonces, admitió que Naegle se había subido a su auto, pero que la había dejado en otro lugar poco después.

Facebook

Imágenes de una cámara de vigilancia la muestran a Naegle yéndose del bar con el sospechoso, según la familia.

"Le rogamos y le pedimos que fuera tan amable de venir a casa y darnos detalles de la hora y el lugar donde la había dejado", pero Rogers los evadía, agregó Naegle-Kaimona.

Fue entonces que la familia de Naegle lo denunció a la p olicía .

Según informó este martes de noche la policía, Rogers confesó haber matado y enterrado a Naegle en el fondo de su casa, pero nunca dijo por qué lo hizo .

El diario The Daily Breeze publicó que Naegle dictaba clases en West Los Angeles College y que Rogers era uno de sus estudiantes .

Naegle tuvo su momento de fama en 2010 cuando concursó en el entonces popular reality show Bridalplasty, del canal de televisión E! . Fue una de las 12 competidoras y terminó en el cuarto puesto.