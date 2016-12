Anuncian gran concierto de la reconciliación y la concordia en Guatemala

La orquesta sinfónica de mujeres Alaíde Foppa, que lleva el nombre de una feminista y académica víctima del conflicto armado (1960-1996), ofrecerá el gran concierto de la reconciliación y la concordia junto con la Banda Marcial del Ejército, con motivo de los 20 años de los Acuerdos de Paz en Guatemala.

El concierto se ofrecerá el próximo 29 de diciembre en la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la capital, anunció hoy el hijo de la poetiza desaparecida, Julio Solórzano Foppa.

"Es un mensaje para la reconciliación y concordia. Guatemala es un país violento, racista y diverso. Tenemos que aprender a respetar las diferencias y la diversidad de visiones, poner el acento en lo que nos une y, así, trabajar juntos para solucionar los problemas que nos aquejan", dijo.

Solórzano explicó que la idea de unir a ambos colectivos artísticos es suya, apoyada por el Memorial para la Concordia de Guatemala, una iniciativa de la sociedad civil para promover la conciliación.

Julio recordó que sus dos hermanos, Mario y Juan Pablo, también fueron muertos durante el conflicto armado.

Sin embargo, aclaró que "a mí no me anima el rencor. Tengo mucho dolor y sé que hay muchos que tienen mucho más dolor, pero me anima el espíritu de contribuir a resolver los problemas de otra manera. Me anima la voluntad de trabajar en ese campo", subrayó.

La Orquesta Sinfónica Juvenil Femenina y Coro "Alaíde Foppa", junto con la Banda Sinfónica Marcial Patrimonio Cultural de la Nación, ofrecerán este concierto en conmemoración del XX Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el 29 de diciembre de 1996.

Guatemala es el único país que tiene una Orquesta Sinfónica y Coro integrados exclusivamente por mujeres, quienes ahora compartirán el escenario con la Banda Marcial del Ejército.

La madre de Solórzano fue secuestrada y desaparecida el 19 de diciembre de 1980 durante el conflicto armado interno.

Julio Solórzano sostuvo que el fin del concierto es enviar un mensaje de reconciliación y dignificación a todas las víctimas de la guerra, que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.