Johnson & Johnson retoma sus negociaciones con la firma suiza Actelion

La firma estadounidense Johnson & Johson confirmó hoy que retomó sus negociaciones con la firma suiza Actelion, días después de anunciar que las había suspendido.

El grupo de productos farmacéuticos y de cuidado personal había avisado el 25 de noviembre pasado que estaba en conversaciones "preliminares" con Actelion, aunque sin dar detalles.

Pero la misma compañía informó el anterior 13 de diciembre que finalizó esas conversaciones debido a que "no había podido alcanzar un acuerdo que podría generar un valor adecuado para sus accionistas".

Actelion, por su parte, aclaró que con vistas a una posible fusión de negocios estaba involucrado con una tercera empresa, que no identificó, aunque The Wall Street Journal informó que se trataba de la compañía francesa Sanofi.

Hoy, de nuevo, Johnson & Johnson volvió a informar del tema, y en un comunicado conjunto con Actelion anunció que ambas firmas están en "negociaciones exclusivas", sin detallar con qué objetivo.

La nota aclara que no hay garantías de que de estas conversaciones pueda resultar alguna transacción, y avisan que no volverán a informar de ello hasta que no se alcance un acuerdo.

Fuentes del Journal, conocedoras de esta operación, sostienen que en esta Actelion puede llegar a una valoración de unos 30.000 millones de dólares.

Actelion tuvo el año pasado unos ingresos de 2.100 millones de dólares y unos beneficios de unos 552 millones.