El mensaje de despedida de Diego Cocca a Millonarios

El técnico argentino Diego Cocca se despidió de Millonarios con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en el cual explicó las razones de su salida del equipo capitalino y expresó sus agradecimientos a los directivos e hinchada del equipo azul.

Esto escribió el argentino:

Por este medio, más allá de que ya sea de conocimiento público, deseo transmitir que por decisiones personales he dejado la dirección técnica de Millonarios. Agradecer a la directiva, en especial a su presidente y a Gustavo Serpa ya que me brindaron todo su apoyo y cumplieron en todo lo pactado. Asumo la responsabilidad de haber cambiado la decisión en forma tardía, pero la verdad, estar lejos de mi familia, sumado a que un llamado del club al cual le tengo mucho cariño, me hicieron cambiar mi postura inicial. Pedir una disculpa a la directiva, al periodismo y, aunque seguro estarán enojados o no compartan mi decisión, a esa hinchada maravillosa.

Cocca, quien ya fue confirmado como nuevo entrenador de Racing de Avellaneda, estuvo al frente de Millonarios en 11 compromisos, de los cuales ganó 7, empato 1 y perdió 3, alcanzando un rendimiento de 66.6%, sumando 22 puntos de 33 posibles.