El 'Banque Populaire' gana ventaja y se acerca líder al Cabo de Hornos

Redacción deportes, 22 dic (EFE).- El 'Banque Populaire VIII' deArmel Le Cleac'h, líder de la Vendée Globe, -Vuelta al Mundo ensolitario- sigue imparable en su descenso hacia el cabo de Hornos,que tiene solo 370 millas (720 km) al suroeste y que cruzará, salvocontratiempo de última hora, durante la jornada del viernes.

A una media de 21 nudos (40 km/h), navegando ya en latitud 53ºSur, Le Cleac'h sigue ganando ventaja sobre sus perseguidores. Enlas últimas 24 horas ha logrado 60 millas (110 km) sobre el 'HugoBoss' del británico Alex Thomson, segundo y que está 570 millas(1.050 km) por detrás.

Tras 46 días de navegación, las unidades de última generación con'foils' (alerones laterales que elevan el casco del barco sobre lasuperficie del agua) marcan la pauta. Los cuatro primeros en lageneral llevan 'foils'.

El español Didac Costa (One Planet One Ocean), que cumple estejueves 36 años, es decimonoveno y no cede en su persecución sobre elholandés Pieter Heerema (No Way Back), que navega algo más al nortey con 110 millas (200 km) de ventaja.

Costa ha aumentado su velocidad en las últimas horas y se hacolocado en rumbo este, 650 millas (1205 km) al oeste del caboLeeuwin, preparándose para negociar una gran borrasca que llega conviento del noroeste de hasta 40 nudos (75 km/h).

La madre del español, Rosa Carcereny, le dio al compañero deDidac, Áleix Gelabert, un regalo de cumpleaños que tendrá que buscardentro del barco durante la jornada de hoy.

Clasificación general al final de la cuadragésima sexta jornada

(22/12/2016 a las 13:02 horas)

Distancia a meta

.1. Banque Populaire (FRA) Armel Le Cleac'h 7.392 mn(13.697 Km)

.2. Hugo Boss (GBR) Alex Thomson a 570 m.n.

.3. Maitre CoQ (FRA) Jérémie Beyou 1415

.4. St. Michel Virbac(FRA) J. Pierre Dick 1898

.5. Quéguiner (FRA) Yann Elies 2165

...

19. One Planet One Ocean (ESP) Didac Costa a 6.807 m.n.

Hasta 21 competidores (8 abandonos confirmados).