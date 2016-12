Equipos colombianos conocen sus rivales en la Copa Libertadores

Tanto Millonarios como Junior cerrarán sus respectivas series en la segunda fase del certamente en condición de local.

Segunda fase:

- Junior Vs. Carabobo (Venezuela)

- Millonarios Vs. Atlético Paranaense (Brasil)

Fase de grupos:

Grupo 1

- Atlético Nacional

- Estudiantes (Argentina)

- Barcelona (Ecuador)

- Ganador 2 (Botafogo Vs. Colo Colo / Municipal de Perú - Independiente del Valle - Olimpia)

Grupo 2

- Santos (Brasil)

- Independiente Santa Fe

- Sporting Cristal (Perú)

- Ganador 3 (Atlético Cerro Vs. Unión Española / Wanderers - Universidad de Sucre Vs. The Strongest)

Grupo 3

- River Plate (Argentina)

- Emelec (Ecuador)

- Independiente Medellín

- Melgar (Perú)

Grupo 4

- San Lorenzo (Argentina)

- Universidad Católica (Chile)

- Flamengo (Brasil)

- Ganador 1 (Atlético Paranaense Vs. Mllonarios / Capiatá - Tachirá Vs. Universitario).

Grupo 5

- Peñarol (Uruguay)

- Palmeiras (Brasil)

- Jorge Wilsterman (Bolivia)

- Ganador 4 (Carabobo Vs. Junior / Atlético Tucuman Vs. El Nacional).

Grupo 6

- Atlético Mineiro (Brasil)

- Libertad (Paraguay)

- Godoy Cruz (Argentina)

- Sport Boys (Perú)

Grupo 7

- Nacional (Urugua)

- Chapecoense (Brasil)

- Lanús (Argentina)

- Zuliá (Venezuela)

Grupo 8

- Gremio (Brasil)

- Guaraní (Paraguay)

- Zamora (Venezuela)

- Deportivo Iquique (Chile)