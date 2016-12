Prince, David Bowie y Juan Gabriel: los artistas que murieron en el 2016

Los fanáticos de la música siguen de duelo con las muertes de muchos artistas este año. Estas son algunas de las leyendas anglosajonas y personajes míticos latinoamericanos que partieron en el 2016:

Gustavo “el loco” Quintero

MÁS INFORMACIÓN

Lo más reciente, y que nos golpea directamente a los Colombianos, es la partida de Gustavo “El loco” Quintero, quien el pasado domingo 18 de diciembre sobre la 1 de la mañana dejaría esta tierra para irse con su música al coro de tantos artistas que ya están en el cielo.

La partida Gustavo “El loco” Quintero conocido por su buen humor todo el tiempo, se podría decir que deja un vacío grande en la música de fin de año, pues ese era su fuerte y lo hace de manera sorpresiva, pues un cáncer que no fue detectado, por las razones que sean, se llevó este talento dejando huérfana la música tropical colombiana.

50 años de vida artística. Pasó por agrupaciones como Los Gatos, Los teen Agers, Los Hispanos, Combo Gran Colombia, y Los graduados.

Sus canciones más destacadas son:

El aguardientosky, Así empezaron papá y mamá, y La pelea del siglo.

Juan Gabriel

MÁS INFORMACIÓN

El 28 de agosto de 2016 el mundo se enteraba de la muerte de “El divo de Juárez” Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel.

En 1971 cambio se nombre artístico de “Adán Luna” por el de Juan Gabriel.

Hizo canciones para telenovelas, tuvo cerca de 90 álbumes entre propios y colaboraciones.

Su recorrido musical abarca varias décadas comenzando en los años 70 hasta el momento de su muerte.

De los años 70, no tengo dinero

De los años 80 su época de máxima producción, debemos destacar más de un título: Cosas de enamorados, Querida, Déjame vivir con Rocío Durcal,

De los años 90 y 2000:

Pero qué necesidad, abrázame muy fuerte.

En el 2015 salen los Dúo en su primera edición con artistas invitados como Vicente Fernández, Marco Antonio Solís, Isabel Pantoja, Juanes, Laura Pausini, Alejandra Guzmán, Natalia Lafourcade, José María Napoleón, entre otros.

Y en los dúo 2 artistas invitados como Alejandro Fernández, Marck Anthony, J balvin, Franco de Vita, Ana Gabriel, Joan Sebastián, entre otros.

Prince

MÁS INFORMACIÓN

El 21 de abril de 2016 a los 57 años. El cuerpo sin vida de Prince fue encontrado en su residencia ubicada en una finca, conocida como Paisley Park en Minnesota.

Prince Roger Nelson nació el 7 de junio de 1958 en Minneapolis Minnesota, fue un cantante, compositor y productor musical, de reconocida fama internacional.

Prince alcanzó la cima de su popularidad con el álbum Purple,Rain en 1984 y con la película que lleva el mismo nombre.

Solo en los Estados Unidos, vendió alrededor de 39,5 millones de álbumes y cerca de 100 millones en todo el mundo.

David Bowie

MÁS INFORMACIÓN

Comenzando el 2016, exactamente el 10 de enero, se daba al mundo entero la noticia de la muerte de David Bowie, músico y compositor británico, alternaba su vida también como actor, productor discográfico y arreglista.

Su primer sencillo que logro top 5 en Inglaterra fue Space Oddity en 1969.

Bowie logra entrar al mercado Americano en 1975 con su sencillo Fame, coescrito con Jhon Lennon.

El legendario músico británico murió de cáncer de hígado en su casa de Nueva York a la edad de 69 años. La muerte de Bowie coincidió con el lanzamiento de su último disco, "Blackstar", que salió a la venta.

Su más reciente disco Blackstar salió al mercado el 8 de enero de 2016, apenas dos días antes de su fallecimiento.

Nelson Pinedo

Nacido en nuestra querida Barranquilla el 10 de febrero de 1928, y conocido como “El almirante del ritmo” o “El pollo Barranquillero” se nos fue el 27 de octubre del 2016 en Valencia Venezuela.

El único colombiano que tuvo el honor de cantar con el decano de los conjuntos cubanos “La sonora Matancera”,

Canto con la orquesta de Cortijo y también lo hizo con la de Pacho Galán.

Falleció el 27 de octubre en Valencia, Carabobo Venezuela a causa de un paro cardiaco.

Las canciones que lo catapultaron en el mundo musical tropical son:

Me voy pa’ la habana, La esquina del movimiento y La enamorada de un amigo mío

Glenn Frey

MÁS INFORMACIÓN

El guitarrista y fundador Glenn Frey fue fundador de la agrupación “The Eagles” exitosa en la de cada de los 80.

Nació en Detroit el 6 de noviembre de 1948, y falleció en Nueva York el 18 de enero de 2016. Músico solista, compositor y actor.

Según la información suministrada, el músico murió después de luchar "una valiente batalla en las últimas semanas" con sus problemas de salud.

Leonard cohen

El cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen, que falleció a los 82 años, era reconocido por su voz grave y su elaborado estilo literario, en el que mezclaba reflexiones románticas con temas espirituales y existenciales.

El compositor de temas como "Suzanne" o "First We Take Manhattan" entregó su último disco "You Want It Darker" semanas antes de morir.