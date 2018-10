El censo de población no se repetirá, dice el Dane

El controvertido censo nacional de población que realizó el Dane en 2005 y que arrojó sorprendentes resultados como quiera que Colombia tiene menos habitantes de los que se estimaban, no se repetirá, dijo el nuevo director del organismo, Héctor Maldonado.

" En principio no creo que deba hacerse", señaló el sucesor de Ernesto Rojas Morales en diálogo con Caracol Radio.

Dijo que una vez tome posesión del cargo una de sus prioridades será justamente concluir los estudios y análisis que se han realizado alrededor del censo nacional que hace dos años dio como resultado que el país tenía 42 millones 800 mil habitantes.

Con algunas observaciones, defendió la metodología aplicada en el censo adelantado hace dos años entre porque aunque produjo algunos problemas analíticos, permitió aumentar la cobertura y recoger la formación en un periodo amplio lo que de paso facilita la solución de los inconvenientes que se fueran presentando.

Defendió la consistencia de las cifras que periódicamente suministra el organismo y la independencia del Dane sobre la que dijo que no existe ninguna amenaza de que se pierda.

El señor Maldonado se declaró como un abierto defensor de la reserva estadística o de los microdatos tema este que originó un duro enfrentamiento entre la administración de Ernesto Rojas Morales y Planeación Nacional.

" Voy a revisar bien los argumentos que se utilizaron en el Dane para no entregarla. La reserva estadística se tiene que se tiene que respetar y la fuente debe estar completamente protegida. Si se pone en peligro la reserva estadística no se entrega.Sin se encuentra la manera de entregarla protegiendo la reserva no vería inconveniente en suministrarla", subrayó el señor Maldonado.