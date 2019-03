El Pulso del Fútbol, 26 de marzo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la derrota de la Selección Colombia frente a Corea del Sur e hicieron un análisis sobre el encuentro. César dijo “no le podemos ganar a Corea del Sur, van cuatro derrotas, dos empates y solo un triunfo en el historial. Es que cuando uno hace ocho cambios, es imposible que el equipo sea colectivo”. Sobre el partido Óscar opinó “fueron dos tiempos muy distintos y lo que más se resaltó es que el arquero nuestro no tuvo una buena jornada”.

Otro de los temas tuvo que ver con el rendimiento de los jugadores que llevan poco tiempo en la Selección Colombia y si se los puede juzgar por los pocos partidos que han disputado. Según César “a Luis Díaz se lo debe arropar con jugadores como James, Quintero, Cuadrado y Barrios, que ya tienen experiencia y lo pueden llevar a mostrar lo mejor de su juego, porque en el primer tiempo casi no hizo nada”. Por su parte Óscar resaltó “creo que con el partido de hoy, Queiroz ya va viendo que es lo que tiene que corregir en el equipo y tiene que pasar algo extraordinario para que el arquero Iván Arboleda vuelva, por ahora, a la Selección Colombia”.

Además opinaron sobre el mal momento que está viviendo Independiente Santa Fe en la Liga Águila y el posible retiro de las canchas de Omar Pérez. Para César “Omar Pérez no se va a operar de la rodilla y no me extrañaría para nada verlo como el próximo técnico de Santa Fe”. Mientras que Óscar destacó “eso lo que indica es que él ya está pensando en su retiro y tocaría ver si llega al banquillo cardenal, porque al general Bedoya le está yendo mal”.

