¿Qué le va a pasar al senador Diazgranados que desobedeció a Vargas Lleras?

Muchos están pidiendo que se le apliquen sanciones por desobedecer las directivas del partido , pero no le van a hacer nada porque intentar hacerlo es exponerse a una nueva derrota por parte del charismo dentro de cambio radical que es mayoría y es quien esta manejando el partido, fue por ordenes de los Char que diazgranados fue a votar el plan de desarrollo y si se somete a alguna votación pues la mayoría del cambio radical que es de la cuerda Char no lo permitiría, Char es cercano al gobierno duque y esta claro que le va a ayudar en las iniciativas del gobierno. El viernes se va a reunir cambio radical para definir si apoyan o no las objeciones y lo mas seguro es que los tenga que dejar en en libertad para que cada quien vote como quiera.