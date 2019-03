Una pareja debe enfrentar el hecho de tener sentimientos muy fuertes, sin la posibilidad de acercar sus cuerpos.

Stella y Will, además de su juventud y el amor que se profesan, también tienen en común el ser portadores de una penosa enfermedad llamada fibrosis quística, que no les permite estar cerca so pena de agravar sus estados de salud. ¿Cómo llevar una relación sin contacto físico? @caracoldepeli