En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria 0-1 de la Selección Colombia frente a Japón. César dijo “la figura del partido fue Duván Zapata, entró y cambió el partido, lo que no hace Colombia, que es rematar; Zapata lo hizo, entró y remató, porque el partido de Falcao fue discreto”. Sobre el partido Óscar opinó “para mí el mejor fue Camilo Vargas, pero viendo el primer tiempo, extrañé a varios jugadores, creo que hay varios muy superiores a los que están. Faltó Arias, Cuadrado, Fabra y Quintero”.

Otro de los temas discutía los motivos por los cuales la Federación Colombiana de Fútbol había propuesto al país como sede del Mundial femenino de fútbol del año 2023. Según Óscar “el pedido del Mundial no se hace por los problemas que ha tenido la Federación con el balompié femenino en el país, yo no lo tomaría así”. Por su parte César destacó “antes del escándalo de la liga femenina, la Federación ya se venía planteando pedir el Mundial del 2023, pero lo que uno se pregunta es, ¿Hay plata para hacer el Mundial y no para la liga femenina?”.

Además opinaron sobre las pasiones que despierta el jugador japonés del Besiktas Shinji Kagawa, entre los aficionados de su país. Para Óscar “fue sorprendente lo del jugador número 10 de Japón, desde antes de entrar ya lo estaban enfocando y cuando entró la cámara lo seguía permanentemente”. Mientras César resaltó “es que es la figura del equipo y no es tan veterano, tienen 29 años, ha jugado 96 partidos y ha hecho 31 goles”.

