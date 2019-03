El Pulso del Fútbol, 21 de marzo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la última rueda de prensa del entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz y la titularidad de Falcao García en el combinado nacional. Óscar dijo “tuve que madrugar mucho a ver la peor rueda de prensa de mi vida, y no digo con esto que Queiroz sea un mal técnico, sino que ya se lo veía cansado por la cantidad de traducciones que tuvieron que hacer”. Sobre el tema César explicó “creo que el objetivo de Queiroz es clasificar al próximo Mundial y hacer una buena presentación en la Copa América. Y con respecto al tema de Falcao, creo que no se puede decir que un jugador está viejo y no debe ser titular por tener 33, 34 o 35 años”.

Otro de los temas fue el análisis del empate 2-2 entre Atlético Nacional y Cali, que estaba aplazado y que correspondía a la fecha siete de la Liga Águila. Según Óscar “inicialmente el Cali jugó mucho mejor que Nacional, aunque el primer gol es en fuera de lugar y era muy difícil de sancionar para el árbitro”. Por su parte César resaltó “Cali, que para mí jugó mejor que Nacional, aunque no tuvo tanta virtud en sus goles, me parece que fueron errores grandes de Nacional que no tienen ningún perdón de Dios”.

Además compararon la Eurocopa con la Copa América y expusieron cuál de los dos torneos les parecía mejor a cada uno de ellos. Para César “el mejor torneo es la Eurocopa, si a mí me ponen a escoger, escojo la Eurocopa, sin decir que la Copa América no es buena”. Mientras que Óscar destacó “la Eurocopa puede que tenga mejores equipos, pero yo soy de acá y quiero lo de acá. Quizás en el mundo sea más importante la Eurocopa, pero yo, prefiero la Copa América”.

