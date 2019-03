La entidad concluyó que el gobierno no cumple con los argumentos que precisen el por qué de las 6 objeciones presentadas por Iván Duque hace unos días. Sin embargo al interior de la Corte un grupo de Magistrados se declararán no competentes frente al tema. La mesa de trabajo plantea las posibles discusiones a futuro si se declaran o no competentes.

Además La Sala de justicia y paz del tribunal superior de Medellín publicó una sentencia sobre crímenes relacionados con grupos de autodefensas en la zona del suroeste de Antioquia. Entre los nombres mencionados están los del excongresista Luis Ernesto Garcés Soto, la exgobernadora Helena Herrán de Montoya y el senador Álvaro Uribe, entre otros.