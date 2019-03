El Pulso del Fútbol, 20 de marzo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el tipo de jugador que era el delantero argentino Gabriel Omar Batistuta. César dijo “marcó más de 200 goles y era un delantero de raza, un goleador, cabeceador, rematador, que tuvo la famosa polémica con Bielsa, porque él decía que no podían jugar juntos con Hernán Crespo”. Sobre esto Óscar opinó “críticas para Bielsa por no ponerlo con Crespo, porque Batistuta fue un delantero que tenía el gol en la cabeza. Los defensas se preocupaban cuando lo veían cerca del área”.

Le puede interesar también: Clásico de verdes: Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali

Otro de los temas tenía que ver con el estilo de juego que va a mostrar la Selección Colombia bajo el mando del entrenador Carlos Queiroz, en sus dos primeros partidos amistosos frente a Japón y Corea del Sur. Óscar destacó “No vayan a pensar que, por el partido contra Japón del viernes, ya la Selección va a mostrar lo que va a ser en las Eliminatorias y en la Copa América”. Por su parte César complementó “además no hay que olvidar que es muy diferente un partido amistoso a uno como el de Colombia en Lima, en el que no podía perder para ir al Mundial de Rusia 2018”.

Le puede interesar también: ¿Cómo le fue a Carlos Queiroz ante la Selección de Japón?

Además opinaron sobre la captura del jugador Jhon Viáfara por un supuesto caso de narcotráfico. Para César “es muy triste ver las fotos de la captura, de cómo estaba rodeado de policías. Me parece triste, porque fue un jugador importantísimo en la Copa Libertadores que ganó el Once Caldas”. Mientras que Óscar resaltó “sentí mucha tristeza cuando me enteré de la noticia y ojalá que pueda solucionar todos esos problemas”.

Le puede interesar también: El momento de la captura de Jhon Viáfara

No olvide escuchar el audio del programa.