El paisa no compareció ante la Jurisdicción especial para la paz, en donde se pretendía tener su versión voluntaria sobre los casos de secuestros por parte de las FARC. Sin embargo al no encontrarse firmada la Ley Estatutaria de La Jep no es posible obligar a Velásquez a comparecer ante la entidad. Por ahora Alias El Paisa es el único de los 30 mayores de las Farc que no ha comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La mesa de trabajo analiza.

