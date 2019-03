El Pulso del Fútbol, 19 de marzo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el nuevo uniforme de la Selección Colombia y las diferentes opiniones que ha generado. Óscar dijo “me llamo la atención, no para decir que es bonita o fea, pero me llamo la atención. Además, creo que las rayas horizontales hacen ver más gordas a las personas”. Por su parte César opinó “la camiseta de la Selección Colombia siempre será polémica, creo que antes hubo camisetas más bonitas y en las redes sociales la opinión general es de disgusto”.

Otro de los temas tuvo que ver con la Liga Águila y el nivel parejo de todos los equipos en esta temporada. Según César “el torneo es demasiado parejo y el favoritismo que le dimos a Junior antes de empezar la temporada ha ido desapareciendo”. Mientras que Óscar comentó “ha ido desapareciendo el favoritismo del Junior, pero hay otros equipos, como Nacional, que eran los invitados a ser animadores principales y no han podido mostrar un juego muy superior”.

Además opinaron sobre los patrocinadores que han dejado de ser socios de la Selección Colombia y explicaron las razones de esos retiros. Sobre el tema César aclaró “yo conozco el retiro de dos patrocinadores, uno fue Coca-Cola, que se fue por la nueva política de impuestos del gobierno y el otro fue Allianz, que orientó sus inversiones en otro tipo de temas”. Asimismo Óscar resaltó “puedo asegurar, porque lo sé, que hay muchísima gente buscando nuevos patrocinadores para la Selección Colombia”.

No olvide escuchar el audio del programa.