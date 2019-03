El Pulso del Fútbol, 18 de marzo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los desmanes y enfrentamientos entre hinchas que se presentaron en el país, durante la jornada de clásicos de la Liga Águila. César dijo “así como se registraron enfrentamientos en el partido entre Unión Magdalena y Junior, también se presentaron en Medellín y en el partido entre Bucaramanga y Cúcuta. Enfrentamientos absurdos que hay que empezar a erradicar”. Sobre el tema Óscar explicó “lástima que esos clásicos arrojaran todas esas escenas de violencia y ojalá las autoridades y los políticos implementen planes para acabar con eso”.

Otro de los temas fue la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió Juan Fernando Quintero en el partido entre River Plate e Independiente y el tiempo de incapacidad que genera esta lesión. Según Óscar “la gente normalmente es ingrata, ahora que Quintero se lesiono dicen, no importa, tenemos a James y el tiempo de recuperación depende de cómo tome el jugador cada ejercicio y cada terapia”. Asimismo César opinó “recuerdo que Carlos Valderrama se recuperó en cuatro meses de una lesión parecida en la rodilla. Y hoy cobro, porque yo siempre dije que a la convocatoria tenían que ir más jugadores y las lesiones de Quintero y Ospina me dan la razón”.

Además opinaron sobre el hat-trick de James Rodríguez en la victoria 6-0 del Bayern Múnich contra el Mainz y si con esa actuación se consideraba que el colombiano se había echado el equipo al hombro. Para Óscar “James hizo tres goles y jugó muy bien, pero eso no es lo que yo estimo como echarse un equipo al hombro”. César coincidió “es la primera vez que James es trascendental con el Bayern Múnich en esta temporada y digo que no se echó el equipo al hombro, porque fue un partido fácil y no uno en el que hay que remar contra la corriente y hay que aparecer”.

