Mi Banda Sonora con Andrés Hoyos

Andrés Hoyos, nació en Bogotá es novelista, escritor y columnista. Desde muy niño su madre lo envío a los Estado Unidos donde duro cuatro años, aprendió inglés y estudio en un colegio semi-militar. La vida de este columnista está atada a los libros y la literatura.

Hoyos es el creador de la revista Malpensante, quizás una de las mejores revistas culturales de nuestro país. Durante su trayectoria ha publicado novelas, cuentos y manuales de escritura.

Su faceta como padre ha revivido la infancia y es algo que lo emociona día a día. Todos los domingos comparte con su familia el buen gusto por las series televisivas.

Conozca las canciones que han marcado la vida de este gran escritor y periodista:

Forbbiden games-Miriam Makeba

Don´t let me be misunderstood-Cat Stevens

Me and Bobby McGee-Kris Kristofferson

Que te vaya bonito-Chavela Vargas

Mr Bojangles-Jerry Jeff Walker

Mr Tombourine man

Begin the beguine-Ella Fitzgerald

Wild horses-Melanie Safka

Juliana-Cuco Valoy

Mourir pour les idées-Georges Brassens

Cara-Lucio Dalla

Mi gente-Hector Lavoe

Pongamos que hablo de Madrid-Joaquin Sabina

Jaime Molina-Carlos Vives

Hallelujah-Leonard Cohen