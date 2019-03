Mi Banda Sonora con Miky Mc Phanton

Miky Mc Phantom nació en la ciudad de Rosario, Argentina. Desde encuentros con su familia en Italia, Mike descubrió que la comedia siempre estuvo en su vida. A los 17 años, mientras estaba en la escuela se formó como actor en el Taller de Teatro Arlequines. Durante su trayectoria realizó varios hechos teatrales callejeros reflejando el sistema del gobierno militar en Argentina.

Mc Phantom es reconocido en Colombia por su participación en el Festival Internacional del Humor, donde se dio a conocer con sus efectos de sonido con el show “Mc Phantom Moving Pictures”.

Uno de los momentos más difíciles para Mc Phantom fue la llegada del cáncer, pero luego de luchar contra esta enfermedad el argentino vuelve a los escenarios a complacer a sus seguidores con el humor. Estas son las canciones que han marcado la vida de este gran hombre:

Somebody to love-Jefferson Airplane

Pequeñas anécdotas de las instituciones-Sui Generis

Muchacha ojos de papel-Almendra

Volver a los 17-Violeta Parra

Soul sacrifice-Santana

Money for nothing-Dire Straits

Can you feel the love tonight-Elton John

Sexy y barrigón-Andrés Calamaro

Locura-El Bicho

Kind of blue-Miles Davis

Happy-Pharrell Williams