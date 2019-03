El Traveler

Todo empezó cuando Esteban creó una página que mostraba fotografías de paisajes de nuestro país. Un día viajó a Bogotá y se dio a la tarea de subir varias fotos y videos del recorrido que realizó en la ciudad, a la gente le gustó tanto que decidió empezar una nueva aventura.

Actualmente, Esteban es conocido como The Travele, en su cuenta de Instagram cuenta con más de 50.000 seguidores. En ella muestra los distintos lugares y personas que conoce durante sus viajes.

El caleño no viaja solo, en algún momento decidió hacer una convocatoria que consistía en ir caminando con algunos de sus seguidores de Cali hasta Medellín, todo esto con el fin de que las personas superaran sus miedos.

Esteban Vaderrama ha tenido la oportunidad de visitar Medellín, Villavicencio, Cartagena, Santa Marta, San Agustín entre otros, esto con el fin de mejorar la imagen de los colombianos en nuestro país.

“El amor de los colombianos es lo mejor que uno se puede encontrar en carreta.”-Esteban Vaderrama

Para The Traveler no ha sido fácil, en un principio su familia no estuvo de acuerdo, pero con el tiempo lo asimilo. Su mamá quiso que fuera un profesional, aunque lo logró siendo un diseñador industrial. Esteban no quería ser parte de una empresa.

