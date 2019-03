El Pulso del Fútbol, 15 de marzo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre cómo quedó el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League y algunas suspicacias que hay entre algunos aficionados. César dijo “creo que acá somos muy mal pensados con todo, a todo le queremos ver el lado malo o de trampa y creo que el tema de las balotas no se da de una manera tramposa hace mucho”. Sobre esto Óscar opinó “muchas veces se habló de las balotas frías, o calientes, o las que eran carrasposas, pero creo que eso fue antes. Aunque si se extraña que no haya un duelo entre dos equipos grandes”.

Otro de los temas fue la continuidad que tienen los jugadores de la Selección Colombia en cada uno de sus clubes y si esto afecta el nivel con el que llegan a la tricolor. Óscar explicó “a mí no me preocupa que no jueguen en sus clubes, ya he visto demasiados casos en los que los jugadores son suplentes y vienen a la Selección y hacen las cosas bien. Lo ideal sería que jueguen, pero si no es así tampoco es un problema”. Mientras César destacó “yo estoy de acuerdo, además hay jugadores que hacen parte de la entraña de la Selección y que tienen que ser titulares, así jueguen muy poquito en sus equipos”.

Además opinaron sobre los equipos que son favoritos a pasar a las semifinales de la UEFA Champions League y dieron las razones para escoger a cada club. Para César “los favoritos son Juventus, Manchester City, Liverpool y Barcelona y si no pasa nada raro, ellos van a ser los semifinalistas, solo que esto es fútbol y hay que esperar”. Por su parte Óscar resaltó “en el papel esos son los cuatro favoritos y yo también creo que van a pasar esos. Además, el encuentro más difícil y atractivo va a ser el de Barcelona contra Manchester United”.

No olvide escuchar el audio del programa.