Capello se fue con toda contra Cristiano Ronaldo

Para Capello, Ronaldo, es un futbolista extraordinario, pero Messi es un genio. Hay tres genios en el fútbol: Pelé, Maradona y Messi”, afirmó el entrenador Fabio Capello en Sky Sports.

Aunque con esas declaraciones no bastó, el ex entrenador de Real Madrid no se quedó ahí, y dijo que Cristiano Ronaldo, es un futbolista capaz de ayudar a sus equipos a ganarlo todo, pero que Messi va más allá”, aseveró el italiano.

Fabio Capello, dirigió equipos como: Milan,Real Madrid,Juventus, Selección de Inglaterra-Rusia y el Jiangsu Suning de China.