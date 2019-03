Iván Márquez y ‘El Paisa’ cortaron su comunicación con partido Farc

El senador del partido Farc, Carlos Antonio Lozada, calificó como “satisfactorio” el fallo de la Corte Constitucional sobre Ley de Procedimiento de la JEP, aseguró que con esta decisión se permite avanzar con claridad respecto a que en el centro de la atención de la Jurisdicción tiene que estar el derecho de las víctimas a conocer la verdad.

Así mismo, Lozada resaltó que desde la dirección del partido Farc, se ha mantenido la decisión de seguir avanzando con el compromiso del Acuerdo de Paz, a pesar de las dificultades y las infamias a las que se han enfrentado.

“Nosotros vamos a presentarnos tal como lo pactamos en la Habana y no vamos a evitar esas responsabilidades, más allá de las decisiones individuales que tomen algunos de los ex integrantes de la Farc”, señaló Lozano refiriendo a Iván Márquez y ‘El Paisa’, quienes no se han presentado ante la JEP.

Por otro lado, el senador manifestó que no se han contactado con Iván Márquez y ‘El Paisa’, quienes decidieron cortar toda comunicación con la dirección del partido.

