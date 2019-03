Patricia Linares: Ya hay sala especial para Fuerza Pública en la JEP

La presidente de la JEP, Patricia Linares, se pronunció sobre el fallo de la Corte Constitucional que tiene que ver con la Jurisdicción, asegurando que es una decisión muy importante que se constituye en una herramienta más para seguir avanzando en la tarea compleja que les corresponde.

“Este fallo garantiza un marco normativo completo para la jurisdicción, que va a brindar más seguridad jurídica y todos los elementos necesarios para garantizar el debido proceso”, afirmó Linares.

Por otro lado, la presidenta explicó las implicaciones de la declaratoria de la Corte sobre el artículo que en principio restringía la posibilidad para que la JEP pudiera practicar pruebas en trámites de extradición

“La corte una vez más genera a la sociedad colombiana, en este caso a las víctimas y comparecientes, los elementos conceptuales, necesarios y definitivos para de una vez por todas zanjar algún tipo de debate que ponen en entredicho el alance las facultades de la jurisdicción (…) Hay que recordar que el artículo 19 transitorio de la constitución le impone a la jurisdicción la tarea de decidir cuándo se aplica o no la garantía de no extradición, que fue pactada con el ánimo de que las personas se metidas a la JEP , no fueran trasladados antes de contar toda la verdad en perspectiva de garantía de no repetición”, puntualizó.

Finalmente, Linares manifestó que frente a la sala especial para los militares, la Corte tomó una decisión que responde a todo el mando normativo que ha venido construyendo el país.

“El modelo cuenta con una sala especial para tramitar las dificultades y ocuparse de la situación de los agentes del estado, principalmente los que vienen de la Fuerza Pública”, concluyó.