¿Qué significa la decisión del Presidente sobre objeciones a ley de la JEP?

Esta noche en Hora 20 un programa dedicado al análisis de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz radicadas hoy en el Congreso.

Era una decisión esperada luego de que surgiera una serie de peticiones en ese sentido, liderada por el fiscal Néstor Humberto Martinez y sectores académicos y políticos que tenían reparos al contenido de esa ley, además de los anuncios que en ese sentido había hecho el senador Álvaro Uribe.

Habrá además un paquete de reformas constitucionales para hacer ajustes a la JEP.

Este anuncio ha generado una cascada de reacciones:

La primera la de varios ex ministros, ex comisionados de paz, políticos, juristas, académicos, líderes sociales, ex Farc que en una carta al secretario de la ONU expresan su “preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como del sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”.

De la misma JEP, que en una primera declaración aseguró, por medio de su presidenta Patricia Linares, que seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias. Además, hoy respondió a cada una de las objeciones citando lo que ha dicho la JEP al respecto.

La otra reacción es la del Procurador Fernando Carrillo que ha dicho que objetar la JEP abre un debate inoportuno e inútil desconociendo el rol de la Corte Constitucional.

Otros como el ex presidente César Gaviria también. En palabras del jefe liberal, la decisión del presidente Duque “es un desafío a la autoridad de la Corte' y anunció que a su partido rechazar las objeciones a la ley de la JEP.

Cordura

Según Francisco Barbosa, consejero para los derechos humanos, con la propuesta que hizo en Hora 20 el procurador para que el Senado envíe las objeciones a la Corte Constitucional se quiere buscar una salida extraconstitucional que no tiene cabida.

“Este asunto debe discutirse en el Congreso, mirar esos temas y ahí sí lograr unos acuerdos para que esto se resuelva en el Congreso. Las objeciones del presidente se tramitan en el marco de la Carta Política y la ley”, dijo.

Juan Pablo Estrada, abogado y analista, hizo un llamado a la cordura en torno de la discusión sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP porque el tema es jurídico.

Agregó que no hay choque de trenes formal sino que el problema está en que los temas fueron abordados todos por la Corte Constitucional.

Para el analista, el efecto de la decisión presidencial es negativo porque revivió el debate polarizante en torno de los acuerdos.

En opinión de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan el presidente de la Republica está invitando a la creación un nuevo consenso. Ese nuevo consenso, busca acotar puntos sobre los cuales no hay claridad y que le permitirán a la JEP avanzar.

Su llamado desde Hora 20 fue dejar que los poderes públicos actúen. “Aquí no va a pasar nada, no se va a volver trizas los acuerdos”, dijo.

Desde la visión de María Teresa Ronderos, hay una apuesta política dura con un reto institucional complicado que generará consecuencias políticas.

“Tiene efecto a corto plazo en la gente que espera castigos duros”, dijo al poner de presente que se plantean decisiones sobre el tema de los acuerdos en un año electoral.

La periodista recuerda que hay millones de víctimas a la espera de que la justicie actúe y por ello no se puede esperar tres años.

En palabras de Juan Fernando Londoño, consultor político, parte del país estaba acompañando al presidente en su invitación a pasar la página de la división en torno de los acuerdos de paz, pero con las objeciones a la ley reglamentaria de la JEP abandonó esa apuesta.

Considera que la objeciones presidenciales son una refutación a la Corte Constitucional y por tanto sí un hay choque de trenes.

Desde la óptica jurídica de Iván Cancino, abogado y columnista, ya vencieron los términos para un pronunciamiento de la Corte Constitucional y el trámite ahora es del Legislativo y por ello consideró inconstitucional la propuesta del procurador general.

Asegura que el Procurador no puede proponer algo que la Constitución no permite.

También dijo que no hay que tenerle miedo a reabrir el debate sobre las funciones de la JEP.