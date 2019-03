Fiscal general: la paz no está en entredicho

El fiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que con la decisión del presiente Duque de objetar 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP, deja un mensaje clarísimo para la sociedad colombiana.

“La paz no está en entredicho y mucho menos el funcionamiento de la JEP, sino que el gobierno, en el ejercicio de sus funciones, hace unas observaciones de inconveniencia muy puntuales (…) El país ha encontrado puntos que realmente son muy sensibles, por ejemplo, cómo no va a ser conveniente que el Gobierno siga manteniendo la facultad de excluir a los colados, caracterizados narcotraficantes que se metieron en las listas de reinsertados, eso es absolutamente conveniente, eso no afecta el acuerdo de paz“, señaló Martínez.

Por otro lado, el fiscal afirmó que si las victimas si de verdad entran en el centro del proceso de paz, deben ser beneficiarias de ese postulado, de que las FARC deben concurrir a la indemnización de ellas y residualmente el estado. “Con lo que si no estoy de acuerdo es con la circunstancia de que la guerrillerada puede llegar a la corte penal internacional (…) Los máximos responsables van a responder ante la JEP pero los guerrilleros podrían terminar en un estado amnistía por vía de la extinción de la acción penal y eso activa inmediatamente a competencia de la Jurisdicción especial internacional”, puntualizó.

Finalmente, frente al caso Bermeo, el fiscal anunció que la juez que lleva el caso habrá de producir una decisión este jueves a las 2 de la tarde.