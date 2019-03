Grave lesión aleja a Omar Pérez de las canchas

Omar Perez no podrá jugar más en lo que resta del año 2019 y se especula con su retiro del fútbol, el argentino está próximo a cumplir 38 años de edad, su última época de fútbol no ha sido la mejor, después de su paso por Patriotas y su retorno a Santa Fe este año al cuadro ´Cardenal´ no ha sumado los suficientes minutos, ademas hoy se suma una noticia que termina de oscurecer el panorama para el ídolo ´Cardenal´.

Como lo adelantó el VBAR CARACOL ayer, al jugador se le practicaría un examen para determinar una molestia en su rodilla derecha, hoy fue entregado el diagnostico y se determinó: Rotura ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Diagnostico que lo aleja de las canchas en principio por 7 meses, dejando abierta la posibilidad de su retiro por completo del fútbol profesional.