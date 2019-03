Se prenden las alarmas en Santa Fe por Omar Pérez

Santa Fe no ha tenido un buen arranque en 2019, disputado casi el 50% de la Liga Águila del primer semestre el equipo ´Cardenal´solo suma seis puntos de 24 posibles, igualando el peor arranque desde que se juegan los torneos cortos, panorama nada alentador que preocupa a la hinchada del ´Expreso Rojo´.

Ademas del mal momento deportivo hoy se suma un noticia nada alentadora para el equipo rojo, el VBAR CARACOL, pudo determinar que al jugador e ídolo de Santa Fe se le realizaran hoy una Resonancia Magnética Nuclear en la rodilla derecha para descartar una lesión de complicación. Si bien ya este panorama no es alentador, podemos agregar que el jugador no solo estaría por fuera algunos meses, sino que podría obligarlo a terminar su carrera deportiva. La lesión del ´10´ de Santa Fe no vino de ningún golpe o choque en las practicas, el jugador se resintió y hoy se le harán las pruebas para determinar los pasos a seguir.

La segunda era de Perez en Santa Fe no ha sido la mejor, su falta de continuidad, el aporte mínimo al equipo y las criticas por parte de la hinchada en su regreso, se suman ha esta noticia que no cae nada bien en la actualidad de Independiente Santa Fe.