El Pulso del Fútbol, 8 de marzo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la infraestructura de los estadios en Colombia, su antigüedad y su diseño. Óscar dijo “hay que entender una cosa, nosotros vivimos en un país pobre y los estadios que tenemos son funcionales, se construyeron hace muchos años y en ese tiempo tenían que cumplir con más funciones y por eso tienen pista de atletismo”. Sobre el tema César explicó “eso es verdad, porque los estadios viejos cumplían con esas funciones. Por eso el estadio en el que mejor se ve el fútbol, es el estadio del Cali”.

Otro de los temas discutía las diferencias que tiene el Once Caldas de este año, con el equipo del año pasado, teniendo en cuenta que el conjunto albo mantiene casi la misma plantilla de jugadores que en el torneo anterior. Según César “la nómina del Once Caldas de este año es mejor, sin embargo, le hace falta David Fernando Lemos, que tiene lesión de ligamento de la rodilla”. Por su parte Óscar resaltó “por lo menos, el consuelo es que están dentro de los ocho, que no es fácil. Aunque aún falta mucho tiempo y hay que ver cómo sigue”.

Además opinaron sobre la titularidad de David Ospina en la Selección Colombia, puesto que Camilo Vargas está en un buen momento actualmente. Para César “David Ospina no ha bajado nivel, lo que pasa es que no es titular, pero eso no quiere decir que no esté en un buen nivel. Aunque la decisión final dependerá del técnico Queiroz”. Mientras Óscar destacó “sería un capricho histórico si a Ospina se lo hubiera traído cuando era suplente en el Arsenal, no hubiera respondido y se lo hubiera puesto, pero siempre que vino tapó bien”.

