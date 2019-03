El mundo necesita planes de alimentación sustentables y sostenibles

Un informe revelado en Costa Rica destaca la necesidad de proponer planes de alimentación sustentables y sostenibles, y así iniciar un cambio en los patrones de salud, con el fin de luchar contra las mayores causas de muerte a nivel mundial como la diabetes y las cardiopatías.

La investigación de la ONG noruega EAT-Lance llamada "Nuestros alimentos en el Antropoceno: dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles", fue presentada este jueves en Costa Rica en la sede del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El documento indica que una dieta saludable y sistemas sostenibles ayudarían a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Climático de París.

"Se torna evidente que no podemos cumplir los ODS, debemos hacer fuertes cambios en el sistema alimentario. Cada vez hay más obesidad, diabetes y otras enfermedades a causa de nuestras dietas", afirmó en el evento el director de Estrategia de EAT, Olav Kjorven.

El informe, que será presentado próximamente en 35 ciudades del mundo, destaca que mientras más de 820 millones de personas padecen hambre en el mundo, unos 2.000 millones de adultos sufren sobrepeso u obesidad.

Los expertos de la investigación destacaron que es indispensable reducir a la mitad la pérdida de alimentos durante su producción y el desperdicio de productos durante su consumo para que el sistema alimentario mundial se mantenga dentro de un espacio operativo seguro.

"Es una epidemia que está conquistando cada vez más sectores por falta de conciencia política, diálogo y colaboración entre los sectores público -con la agricultura, la salud y la economía-, privado y la sociedad civil", destacó Kjorven.

La dieta que plantea el estudio aboga por el aumento del consumo de grasas insaturadas, granos enteros, leguminosas, verduras y frutas, así como un equilibrio en el consumo de carnes y lácteos, y la reducción de granos refinados, alimentos ultraprocesados y azúcares añadidos.

Además, propone una reorientación de las prioridades agrícolas para desarrollar una amplia gama de productos nutritivos a partir de sistemas de producción más amigable con el planeta, en donde predomine el uso eficiente de los recursos naturales y fertilizantes, y disminuir las emisiones de metano y óxido nitroso.

"No habrá transformación de la agricultura ni del planeta si no hay una transformación de las políticas económicas actuales. Pensar que todos los países producen lo mismo, de la misma manera y con las mismas personas es un error estratégico y político. Los productores no han sido invitados en los procesos de toma de decisión", dijo el ministro de Agricultura de Costa Rica, Renato Alvarado.

Las recomendaciones del informe EAT-Lancet busca movilizar a los gobiernos y a la sociedad a realizar acuerdos y ponerlos en práctica para garantizar la alimentación saludable y sostenible de las 10.000 millones de personas que habitarán el planeta para el 2050, además de prevenir 11 millones de muertes prematuras en adultos por año.