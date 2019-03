Esta estrella del Real Madrid, está cerca de jugar en la Juve

El lateral izquierdo brasileño del Real Madrid llegaría al conjunto italiano por 12 millones por temporada. Marcelo ha sido uno de las figuras del fútbol español durante los últimos años; ganando, cuatro ligas, dos copas, tres supercopas, entre otros títulos.

Hace algunos días, sus palabras no fueron positivas frente a la situación que vive en el Madrid, “Si el Real Madrid no me quiere, que me pague y todo arreglado”, afirmó Marcelo en una entrevista al canal Esporte. “Si eso pasa, que me paguen y todo arreglado. Yo confío en mí, en mi trabajo, pero si llega el día en el que el Real Madrid no me quiere, me voy. Estaré triste, pero me iré. Pero estoy seguro de que no voy a ser despedido”, afirmó el brasileño.