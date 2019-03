El Pulso del Fútbol, 4 de marzo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las nuevas reglas que va a implementar la International Board para el balompié, en el próximo mes de junio y particularmente, la que indica que los penaltis ya no tendrán rebote. César dijo “yo estoy de acuerdo con todas estas nuevas reglas, con esta regla en particular, se le da una justicia natural al arquero, quien cumple con tapar el penalti o tiene suerte si pega en el palo o se va por fuera”. Mientras Óscar resaltó “quedó como cuando dos equipos disputan un partido desde el punto penal, o sea que quedo exactamente igual a una definición por penales”.

Otro de los temas tratados en el programa, hacía referencia a la calidad o factura de los goles que se hicieron en el partido entre el Manchester United y el Southamton. Según Óscar “hubo goles buenos, como el de Lukaku, pero todo muy normal, nada del otro mundo”. Por su parte César destacó “hubo goles aceptables, de muy buena factura, sin embargo, no fue el caso de todos los tantos, creo que no hay nada que destacar”.

Además opinaron sobre la jugada en la que fue expulsado el arquero de Napoli Alex Meret, en el partido frente a la Juventus y en la cual el árbitro del encuentro no vio conveniente la utilización del VAR. Para César “el árbitro pudo haber utilizado del VAR, pero para mí no hubo contacto del arquero con el pie, el contacto es con la rodilla y está bien expulsado”. Asimismo Óscar complementó “para mí también fue bien expulsado el arquero y la verdad, yo estaba haciendo fuerza para que saliera Meret y entrara rápido a tapar David Ospina”.

