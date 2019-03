Salud Hernández-Mora: "Colombia es un país rico, pero todo se lo roban"

Salud Hernández llegó a Colombia en los años 90 con un contrato de Comunicaciones, pero su destino era la reportería:

“Me gusta la calle, no las oficinas”, dijo Salud a Mabel Lara en este episodio de El Personaje de la Semana.

Haciendo periodismo por la geografía colombiana es que Salud encuentra muchas razones para indignarse y para escribir su columna en el periódico El Tiempo:

“Lo que yo saco en las columnas es la punta del iceberg de todo lo que pasa en este país. ¿Cómo no vas a estar indignado con todas las cosas que hay? No hay derecho que haya esas cosas”, señaló la periodista, haciendo referencia a lugares donde la corrupción no ha permitido que se concluyan carreteras y otros proyectos que podrían beneficiar a las comunidades.

“Este país es rico, no merece que le den ninguna cooperación internacional, pero es que todo se lo roban”, agregó.

Consulte también: Capturado uno de los secuestradores de Salud Hernández

Con ese ímpetu, es que Hernández-Mora se ha ganado algunos detractores, pero ella ha aprendido a “tener la piel gorda” ante las críticas: “No ofende quien quiere, sino quien puede (…) Me molesta cuando me hace una crítica injusta alguien a quien yo respeto. Pero los que no respeto, que hagan lo que quieran”.

Le puede interesar: Escuche a Salud Hernández... de La Luciérnaga

No se pierda el audio completo de esta entrevista, en la que Salud Hernández confiesa que tiene televisor solo para ver deportes y noticias, y acepta que poco sabe de la música actual: “No sé quién es Balvin ni qué canta (…) yo me he quedado atrás en muchas cosas de esas”.