Un tema de debate en Hora 20 que converge en un nombre y en una decisión pendiente por varios hechos del día: Jesús Santrich y su evental extradición a EE.UU.

En primer lugar porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió a la JEP que no enviará las pruebas –nueve grabaciones—que pidió para decidir sobre la extradición del ex guerrillero Seuxis Paucias Hernández.

Las había pedido para verificar si en ellas hay evidencias de que estuvo involucrado en negocios de narcotráfico después de la firma de los acuerdos de paz en diciembre de 2016. De todas formas, la justicia de ese país dice que es claro que eso ocurrió, como lo aseguran los testigos.

Un hecho adicional es que esta tarde fue capturado Carlos Julián Bermeo, fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, cuando recibía 500 mil dólares para incidir en la no extradición de Santrich, según dijo la Fiscalía que lo capturó con el ex senador Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica en 2008. La JEP respondió que la Unidad de Investigación y Acusación no desempeña ningún papel en el proceso de extradición.

A lo anterior se suma que el Consejo de Estado mantuvo la curul de Santrich en la Cámara de Representantes apoyado en el argumento de que faltó a la posesión como congresista por motivos de fuerza mayor, esto es por estar privado de la libertad desde el 9 de abril de 2018.

Y para completar las noticias sobre Santrich, también se supo que tendrá derecho a segunda instancia dentro de la JEP. Este derecho se le reconoce en virtud de una tutela presentada por el procurador Fernando Carrillo en favor del ex jefe guerrillero indígena Pedro Luis Zuleta pedido en extradición. La segunda instancia será la Sala de Apelación de ese Tribunal de Paz.

Un tema complejo

El abogado penalista Iván Cancino recordó que en materia de extradición, EE.UU. ha tenido una posición clara de toda la vida mientras Colombia jamás había solicitado nada diferente como lo hizo la JEP frente a Santrich.

Jairo Libreros, abogado experto en seguridad nacional, advirtió que sin JEP es difícil pensar que los acuerdos con las Farc firmados en el Teatro Colón vayan a tener un buen final.

“La corrupción de algunos funcionarios no puede ser causal de destruir instituciones. Una cosa es minar la confianza en las instituciones públicas y otra el debate”, dijo

Daniel Palacios, concejal del Centro Democrático, destacó que hay una oportunidad por parte del presidente de objetar parcial o totalmente la ley estatutaria de la JEP.

Afirma que es grave lo que ha pasado frente a la JEP y que con el caso de Santrich empiezan a verse los problemas de ese tribunal.

Para el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, hay intereses en debilitar a la Jurisdicción de Paz JEP para que actúe en una determinada dirección y que el punto central es el debate de la extradición frente al cual no hay tratado bilateral.

Dice que sin quitarle gravedad a lo que pasó con un funcionario que habría pedido dinero, no confía en el jefe del organismo investigador.