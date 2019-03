¿Cuánto dinero perdieron Medellín y Nacional en la Libertadores?

Los dos equipos de Antioquia, Nacional y Medellín quedaron eliminados en la pre Libertadores 2019, por tal motivo perdieron bastante dinero ya que la Conmebol le paga a cada equipo solo por clasificar a la copa de clubes más importante de Sudamérica, a medida que el torneo avance y cada club vaya avanzando de fase, va ganando más dinero, entre más lejos llegue un equipo, mejor le irá económicamente.

Este es el dinero que la Conmebol le paga a cada equipo según la instancia a la que clasifique:

- Pre Libertadores: $ 250.000 US, apoximadamente 750 millones de pesos colombianos, solo por un partido de local.

- Fase de grupos: $ 900.000 US, casi 2.700.000 millones de pesos por tres partidos de local.

- Octavos de final: $ 550.000 US, 1.650 millones de pesos por un partido de local.

- Cuartos de final: $ 650.000 US, casi 2.050 millones de pesos por un partido de local.

- Semifinales: $ 700.000 US, casi 2.400 millones de pesos por jugar un partido en semifinales.

- Subcampeón: $ 1.000.000 US, 3.000 millones de pesos recibe el subcampeón.

- Campeón: $ 2.300.000 US, el premio 'gordo' se lo lleva el ganador del torneo, en total el ganador de la Libertadores se lleva a casa casi 5 millones de dolares, es decir unos 15.000 millones de pesos colombianos.