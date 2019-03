El Pulso del Fútbol, 01 de marzo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el correo de una de sus oyentes, el cual decía que César no debería decir que el Once Caldas es un equipo grande; y que Óscar no debería proponer a Frank Fabra como un posible jugador en la Selección Colombia, porque según la oyente, se le notaba mucho el regionalismo. César dijo “con todo el cariño le digo a la oyente que el Once Caldas en Colombia es uno de los equipos más grandes”. Sobre el tema de Fabra, Óscar opinó “le tengo que decir a la oyente que eso no es cierto, yo estoy en contra de todas las roscas, regionalismos y además, Fabra es de Nechí, un municipio en Antioquia”.

Le puede interesar también: ¿Por qué Jeison Murillo ya es campeón de la Copa del Rey?

Otro de los temas fue si un jugador que es suplente en su club, merecía ser titular en la Selección Colombia. Según Óscar “esa va a ser una discusión para toda la vida, pero uno de los casos más específicos sobre esa situación es el de David Ospina, eterno suplente en el Arsenal y ahora en el Napoli, pero siempre que viene a la selección lo hace bien”. Por su parte César agregó “en la era de José Pékerman hubo dos casos de esos, el de Camilo Zuñiga, cuando casi no jugaba en el Napoli y más recientemente, el de Abel Aguilar, quien tiene la siguiente estadística; estuvo en 15 partidos de la selección, en 14 de ellos Colombia no perdió y creo que en 10 Colombia ganó”.

Le puede interesar también: Jorge Luis Bernal dejó el banquillo de Rionegro

Además opinaron sobre la eliminación de Atlético Nacional de la Copa Libertadores, al perder en penales contra Libertad de paraguay. Para César “a Nacional le hace mucha falta Dayro Moreno, el técnico Auturi fue contundente con sus declaraciones, dijo: “no tengo nada que decir aparte de que al equipo le hace falta eficacia””. Mientras Óscar destacó “no me gusta que Nacional, ni los equipos colombianos queden eliminados, me gusta cuando los equipos responden a nivel nacional y a nivel internacional”.

Le puede interesar también: Definidos los grupos de la Copa Libertadores 2019

No olvide escuchar el audio del programa.