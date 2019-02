¿Debe regularse el contenido de las redes sociales?

Esta noche en Hora 20 debate sobre un tema que se ha vuelto preocupación y debate por los impactos que está teniendo: las redes sociales, la libertad de expresión y los derechos de las personas, entre ellos el derecho al buen nombre.

Este debate lo hacemos un día antes de que la Corte Constitucional lleve a cabo una audiencia a la que ha invitado a empresas de tecnología como Google, Facebook y Youtube, al gobierno, a la academia, a los organismos de control y a las ONG de periodistas para escuchar sus posiciones sobre estas materias.

Lo que de allí salga le servirá a la Corte para decidir sobre tres tutelas presentadas por personas que se vieron afectadas por publicaciones en redes sociales. A una de ellas la acusaron, en una publicación de Facebook, de estafadora, y a los otros dos los tildaron de ladrón y de mafioso, respectivamente.

La presidenta de la Corte, Gloria Stella Ortiz ha dicho que una de las razones de la audiencia es plantear cómo las plataformas de la información pueden tocar derechos fundamentales y cómo garantizar, al mismo tiempo, los derechos fundamentales que ellas involucran.

El debate está servido no solo en Colombia sino en el mundo. Ya los ingleses desde su parlamento se han ocupado de los excesos en las redes. Una de las conclusiones del informe del parlamento británico sobre lo que pasa en las redes es que “Facebook es un tren descarrilado sin control que está destruyendo la democracia y debe ser controlado”.

Redes no son jueces

En el debate, Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, advirtió que hay una tentación de que sean las empresas que controlan las redes las que limiten la libertad de expresión. “Eso es una línea roja”, alertó.

Señaló que del año 2008 a hoy hay una confusión en la Corte y no se han seguido las líneas jurisprudenciales.

Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, confía que la Corte Constitucional “acote su decisión” respecto de la libertad de expresión en las redes sociales de modo que no adopte reglas que después afecten dicha libertad.

La abogada dice que las problemáticas de las redes sociales no tienen solución definitiva ni única. Cada una tiene sus especificidades.

Respecto del pronunciamiento que se espera de la corte dijo que es importante que en lugar de dar respuestas concretas se entreguen principios para que los jueces puedan resolver los casos.

El abogado y creador de la Mesa de Centro Carlos Cortés pone de presente que en la audiencia de este jueves la Corte Constitucional se ocupará de diferencias en redes entre particulares y le preocupa que al tratar de resolver ese tipo de líos pueda terminar afectando la libertad de expresión, algo de lo que se ha cuidado hasta ahora.

En opinión de María Lorena Flórez, directora del Grupo de Investigación en Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de los Andes, no podemos dejar que las plataformas y las redes sean el juez que decida qué contenido se queda o no; son facultades que no les corresponden a ellas.

Recordó que hasta ahora las medidas de protección frente al abuso con los contenidos han sido el bloqueo o la eliminación de contenido y por eso se impone que ahora la Corte Constitucional sea específica y mire si toma decisiones como las adoptadas en otros países de Europa.

Desde Bucarest, Joan Barata, investigador del Centro sobre Internet y Sociedad de la Universidad de Stanford, señaló que lo que es ilegal fuera de línea también es ilegal en internet, de modo que, por ejemplo, si se va criminalizar el discurso del odio por fuera de internet también debe hacerse en esta red.

Pero además expuso que la polémica es hasta qué punto se debe responsabilizar a las redes por unos discursos que estas solo se encargan de facilitar.