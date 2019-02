Hay que regular internet en algunos temas: L. Flórez

En opinión de María Lorena Flórez, directora del Grupo de Investigación en Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de los Andes, no podemos dejar que las plataformas y las redes sean el juez que decida qué contenido se queda o no; son facultades que no les corresponden a ellas.

Recordó que hasta ahora las medidas de protección frente al abuso con los contenidos han sido el bloqueo o la eliminación de contenido y por eso se impone que ahora la Corte Constitucional sea específica y mire si toma decisiones como las adoptadas en otros países de Europa.