Médico del Once Caldas cuenta como salvó la vida del jugador de Santaní

El héroe del partido entre Once Caldas y Club Deportivo Santaní por la Copa Sudamericana no fue ningún jugador, sobre el terreno de juego quien se desctacó fue el médico Gustavo Vinasco al salvarle la vida a Jorge Luis Aguilar, defensa del club paraguayo que tuvo un fuerte choque con un compañero de su mismo equipo, y quedó de inmediato tendido sobre el césped del Estadio Palogrande. Allí intervino el médico del Once Caldas junto a su colega de Santaní intentando reanimar al defensa, gracias a su rápida acción el jugador se recuperó satisfactoriamente.

El médico Vinasco contó en el Vbar de Caracol Radio la manera en que procedió en ese complicado momento y cómo logró salvar la vida del jugador.